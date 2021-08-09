В России передумали вводить запрет на экспорт бензина

Правительство России передумало вводить запрет на экспорт бензина в качестве одной из мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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По информации издания, такое решение было принято на совещании вице-премьера Александра Новака с нефтекомпаниями. Одним из аргументов для этого стал якобы наметившийся тренд на снижение экспортного паритета в связи с тем, что нефть подешевела ниже 70 долларов за баррель. Кроме того, на принятие решения повлияли заверения нефтяников о росте предложения на бирже, рассказал собеседник «Коммерсанта».

О том, что Минэнерго России предложило правительству выдать поручение о запуске процедуры запрета экспорта бензина в ускоренном порядке, сообщалось в конце июля. Речь шла об ограничении вывоза марок Аи-92 и Аи-95 сроком на три месяца.

При этом угрозы российских властей по поводу запрета экспорта бензина не смогли остановить рост цен на него. Стоимость Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла 3 августа на 0,3 процента, до рекордных 57,602 тысячи рублей за тонну.