Власти России собрались запретить вывоз бензина на три месяца

Минэнерго России еще в пятницу, 30 июля, предложило правительству выдать поручение о запуске процедуры запрета экспорта бензина в ускоренном порядке. Об этом со ссылкой заявление министра Николая Шульгинова, которое цитирует пресс-служба ведомства, сообщает «Интерфакс».
Источники агентства указывают, что речь идет об ограничении вывоза марок Аи-92 и Аи-95 сроком на три месяца. Представители вице-премьера Александра Новака, ответственного за энергетику, не прокомментировали эти сведения.
При этом за несколько часов до этого сообщения Новак рассказал журналистам, что Минэнерго не устраивает динамика биржевых цен на бензин и вариант запрета экспорта сохраняется. По словам чиновника, Минэнерго должно внести предложение в ближайшее время, однако сам по себе инструмент ограничения экспорта рассматривается в качестве дополнительного. Новак указал, что спрос на топливо растет, и ситуацию надо стабилизировать.
В минувшую среду, 28 июля, Шульгинов указал, что решение о запрете экспорта примут после 30 июля, если биржевая стоимость топлива не продемонстрирует устойчивого снижения.
В пятницу цены на бензин вновь подросли. В понедельник, 2 августа, Аи-92 подешевел на 0,22 процента, но Аи-95 подорожал на 0,02 процента.