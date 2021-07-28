Российские власти поставили ультиматум ценам на бензин

Российские власти выступили с ультимативными заявлениями из-за ситуации на рынке бензина, где оптовые цены несколько дней подряд достигали абсолютных максимумов. Минэнерго будет следить до 30 июля за стоимостью топлива, чтобы принять решение по поводу возможного запрета его экспорта. Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов, пишет ТАСС.

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«Мы хотим понять, будет ли тенденция снижения биржевых цен устойчивой. На основании этого мы сможем принять решение о введении временного запрета на экспорт», — отметил он. Министр также назвал возможный период действия такой меры. Срок запрета составит, как минимум, три месяца.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, биржевая цена бензина снижается уже третий день подряд. Стоимость бензина Аи-92 упала на 0,11 процента — до 56,8 тысяч рублей за тонну, Аи-95 — на 0,18, до 58,9 тысяч рублей за тонну.

Ранее замглавы Минэнерго Павел Сорокин рассказал, что все нормативные документы для введения временного запрета на экспорт уже готовы. Ведомство считает, что ситуацию на рынке топлива следует решать рыночным способом и не в ущерб компаниям, за счет демпферного механизма и наполнения внутреннего рынка, чтобы «долгосрочную предсказуемость создавать».