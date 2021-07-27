В Минэнерго допустили введение временного запрета на экспорт бензина

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин допустил введение временного запрета на экспорт бензина, такое решение может быть принято в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал замминистра, все нормативные документы для введения временного запрета уже готовы, сейчас ведомство «смотрит детали и на ежедневную динамику». Сорокин пояснил, что за последние два дня на бирже выросли объемы и цены стали идти вниз.

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«Мы готовы вносить временный запрет с поправкой на то, что все международные соглашения должны быть выполнены», — сказал Сорокин. При этом он отметил, что такое решение будет принято на основе динамики биржевых роста или падения цены топлива и насыщения рынка объемами, если ситуация не улучшится.

Минэнерго считает, что ситуацию на рынке топлива следует решать рыночным способом и не в ущерб компаниям, за счет демпферного механизма и наполнения внутреннего рынка, чтобы «долгосрочную предсказуемость создавать». При этом Сорокин подчеркнул, что заключать соглашения с нефтяными компаниями пока нет необходимости, однако такая мера остается на повестке. По его словам, существующий два года демпферный механизм работает нормально.

Ранее сообщалось, что российские власти задумались о запрете на экспорт бензина из-за высоких цен. Министр энергетики Николай Шульгинов уточнил, что если цены на топливо будут сохраняться на нынешних рекордных уровнях, процесс запрета на экспорт бензина в России могут запустить уже на этой неделе. Он напомнил, что для сдерживания роста цен задействован демпфирующий механизм. Благодаря корректировке этой меры крупные производители топлива получают повышенные выплаты для сдерживания цен на внутреннем рынке.