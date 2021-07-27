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В Госдуме призвали отменить главную льготу для нефтяников

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Дмитрий Ионин
Дмитрий Ионин
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Члены комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин и Игорь Ананских призвали отменить возврат НДС на продажу сырой нефти за рубеж. По их мнению, такая льгота провоцирует нефтяников делать упор на вывозе сырья, а не на переработке его в России, сообщает Ura.ru.

Как подчеркнул Ионин, компании сначала продают сырую нефть за рубеж, потом получают возмещение НДС, то есть имеют двойной доход. Тем временем из-за сниженного производства в стране возникает «дикий дефицит» бензина.

Главным механизмом сдерживания аппетитов нефтяных компаний стал демпфер, но это попытка заменить рынок, сказал депутат. По его словам, государство пытается заставить их производить бензин, но и этот продукт нефтяники гонят за рубеж.

Ионин уверен, что следует привлечь антимонопольные службы, чтобы разобраться с ценообразованием — то есть выяснить, почему в странах ближнего зарубежья российское топливо дешевле, чем в России. Ведь цена на топливо прямо влияет на дороговизну грузоперевозок, а значит, этот параметр закладывается во все товары.

Ананских согласился с этой идеей, отметив, что отмена НДС приведет к меньшему вывозу нефти из страны. Что касается новых пошлин и запретов, которые обсуждаются в настоящее время, то депутат отметил, что в период уборки урожая слишком дорогое топливо может сказаться на ценах на внутреннем рынке.

Ранее в Минэнерго объяснили, что цены на бензин в России остаются несправедливо низкими, на таком уровне они закрепились благодаря механизму обратного акциза на нефтяное сырье с демпфирующей надбавкой. По данным ведомства, без действий правительства топливо было бы дороже на 5,2 рубля за литр.

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