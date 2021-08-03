Угрозы властей не смогли остановить рекордный рост цен на бензин

Угрозы российских властей по поводу запрета экспорта бензина на три месяца не смогли остановить рост цен на него. Стоимость Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла 3 августа на 0,3 процента, до рекордных 57,602 тысячи рублей за тонну.

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Предыдущий рекорд был 22 июля, тогда стоимость бензина этой марки достигла 55,597 тысячи рублей за тонну. На 1,3 процента (до 43,399 тысячи рублей за тонну) взлетела цена сжиженных углеводородных газов (СУГ). Дизель за день вырос в цене на 0,2 процента (до 51,48 тысячи рублей за тонну). Бензин Аи-95 подешевел на 0,2 процента.

Министр энергетики России Николай Шульгинов ранее отмечал, что решение о запрете вывоза может быть принято после торгового дня в пятницу, 30 июля. При этом повод для введения ограничений появится, если тенденция по снижению биржевых цен не окажется устойчивой.

Минэнерго 30 июля предложило правительству выдать поручение о запуске процедуры запрета экспорта бензина в ускоренном порядке, но решение пока не принято. При этом все нормативные документы для введения временного запрета на экспорт уже готовы. Ведомство считает, что ситуацию на рынке топлива следует решать рыночным способом и не в ущерб компаниям, за счет демпферного механизма и наполнения внутреннего рынка, чтобы «долгосрочную предсказуемость создавать».