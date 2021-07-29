ФАС начала рейды в отношении нефтетрейдеров из-за цен на бензин

Из-за резкого взлета биржевых цен на бензин в последнее время Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проводить рейды в отношении нефтетрейдеров. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

Основанием для внеплановых проверок, как объяснили в ФАС, стали «результаты мониторинга антимонопольной службой биржевых индикаторов цен на нефтепродукты». Эта работа стала продолжением анализа факторов, влияющих на изменение цен.

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Неделю назад ведомство уже запросило у нефтяных компаний сведения об объемах поставок нефтепродукции на внутренний и внешний рынки с начала года. Речь шла об автомобильном бензине, дизельном топливе и авиационном керосине.

Накануне, 28 июля, стало известно, что Минэнерго отвело несколько дней на анализ возможности временного запрета экспорта бензина. Глава ведомства Николай Шульгинов указал, что решение примут после 30 июля. К тому моменту станет понятно, стала ли устойчивой тенденция по снижению цен.

В рамках торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цены на бензин начали падать после рекордного роста. Такое поведение они продемонстрировали после того, как запрет экспорта был назван главным способом решить проблему.

Ранее замглавы Минэнерго Павел Сорокин отметил, что все нормативные документы для такого решения готовы. При этом он подчеркнул, что проблему лучше бы решить рыночным способом, чтобы не причинять ущерб нефтяным компаниям.

