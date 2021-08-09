Названы российские регионы с самым доступным бензином

Аналитики в исследовании РИА Новости назвали российские регионы, где находится самый доступный для жителей бензин.

В лидерах оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Москва, где на среднюю зарплату можно купить более двух тысяч литров бензина АИ-92 в месяц. В Чукотском автономном округе, Магаданской области и Ненецком автономном округе — более 1,5 тысячи литров в месяц.

В 11 регионах, среди которых Санкт-Петербург, Московская область Якутия, а также Красноярский край, на среднюю зарплату можно купить от 1 до 1,5 тысячи литров АИ-92.

Меньше всего бензина доступны жителям Тамбовской области, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Республики Дагестан и Ивановской области. Жители этих регионов могут купить 600 литров топлива.

Как подчеркнули аналитики, российские субъекты ранжировали по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести житель на среднюю в регионе заработную плату. Этот показатель был определен с помощью деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом налога на доход физических лиц за период с июня 2020 года по май 2021 года на региональную цену бензина по состоянию на середину июля 2021 года.

В июле Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы. На первом месте оказался Казахстан. В пересчете на рубли там литр Аи-95 стоит 34,3 рубля. В России цена составила 49,1 рубля. Тройку замыкает Белоруссия с 58 рублями за литр.