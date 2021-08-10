Глава Минэкономразвития рассказал о причине для беспокойства

В июле и августе в России продолжится восстановительный рост экономики, но он завершается, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, которого цитирует «Интерфакс». Министр заметил, что сейчас экономика перешагнула уровень докризисного четвертого квартала 2019 года, и добавил, что дальнейшие темпы развития представляют собой причину для беспокойства.

«В то же время по итогам июня мы видим первые аккуратные признаки, на которые надо обращать внимание, что все-таки восстановительный рост заканчивается. Начинает заканчиваться — пока мы еще будем расти — и июль, и август и так далее, но вопрос, который нас беспокоит — дальнейшие темпы роста», — рассказал министр, уточнив, что в будущем рост должен быть основан на инвестициях, экспорте и стабильном внутреннем спросе.

О том, что ВВП России в июне достиг допандемийного уровня, Минэкономразвития сообщило в конце июля. В ведомстве отметили, что реальные доходы населения «продолжили восстановление и приблизились к уровню аналогичного квартала 2019 года».

В середине прошлого ведомства вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что основной драйвер экономического роста России связан с ускоренным ростом инвестиций. Он объяснил, что в этом году они выросли на 4,5 процента, однако в прошлом году показатель упал на 1,5 процента.