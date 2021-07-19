В правительстве назвали основной драйвер экономического роста России

Вице-премьер Андрей Белоусов назвал основной драйвер экономического роста России. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое проводилось в формате видеоконференции с участием президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.

По его словам, для сохранения требуемой динамики роста экономики страны необходимо задействовать такой ключевой фактор, как ускоренный рост инвестиций. Первый заместитель председателя правительства объяснил, что в этом году инвестиции увеличились на 4,5 процента, что является хорошим результатом. Тем не менее в прошлом году произошло их сокращение почти на 1,5 процента, а в 2022-2024 годах темпы роста данного показателя должны составить около 5 процентов, добавил он.

Среди прочих драйверов Белоусов назвал развитие малого и среднего бизнеса, несырьевой экспорт и технологическое ускорение.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch поверило в российскую экономику и повысило прогноз роста ВВП с 3,3 до 3,7 процента на 2021 год. Это произошло из-за увеличения добычи нефти и восстановления потребления в стране, отметили западные эксперты. Агентство также сохранило прогноз роста ВВП России в 2022 году на уровне 2,7 процента и на 2 процента — в 2023 году. Fitch увеличило прогноз по инфляции с 4,2 до 5,1 процента на 2021 год и с 4 до 4,2 процента — на 2022-й.

