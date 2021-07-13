Назван уровень зависимости ВВП России от нефти и газа

Росстат рассказал о доле нефтегазового сектора в ВВП страны на уровне 15,2 процента

Росстат впервые представил расчеты доли нефтегазового сектора в ВВП страны. По данным на 2020 год, он составил 15,2 процента, годом ранее, когда стоимость сырья была выше — 19,2 процента. Об этом говорится в докладе замглавы отдела произведенного ВВП Управления национальных счетов Росстата Павла Максимова, опубликованном на сайте ведомства.

В текущих ценах ВВП России в прошлом году составил почти 107 триллионов рублей. Добавленная стоимость, за которую ответственен нефтегазовый сектор, достигла 16,3 триллиона рублей.

Под этим сектором в Росстате понимают компании, чья деятельность связана непосредственно с добычей нефти и природного газа, их переработкой и производством продуктов. Туда же входят производство товаров и услуг, связанных с добычей и переработкой, транспортировкой и продажей потребителю, и предприятия, занятые вспомогательной деятельностью.

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В некоторых случаях долю подсектора со вспомогательной деятельностью приходилось определять косвенным методом. Например, в случае перевозки по железной дороге высчитывать пропорции относительно всей загруженности.

Ранее при оценке вклада нефтегазового сектора в ВВП России использовались только оценки экспертов, однако в целом они совпали с расчетами Росстата.

Главный экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков в комментарии РБК указал, что данные Росстата согласуются со здравым смыслом в плане динамики, но только вклад нефтегазового сектора очевидно больше. По его словам, следовало бы включить в оценку обработку, образование, без которого у сектора не будет сотрудников, а также ряд других.

Между тем профессор финансов Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов отметил, что зависимость России от нефтегазового сектора на 50-60 процентов, о чем говорят многие россияне, обусловлена путаницей в параметрах. Они смешивают долю в ВВП с доходами в бюджете и долей в экспорте, но экономика страны значительно более развита. Например, существенная часть ВВП генерируется в услугах — питании, перевозках, здравоохранении и других.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что эпоха нефти и газа завершится уже очень скоро, причем действительность в этом вопросе опережает все прошлые прогнозы.