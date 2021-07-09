Силуанов признал зависимость доходов России от Европы

Министр финансов России Антон Силуанов признал, что на фоне радикальных изменений в глобальном энергобалансе Москве необходима сделка с Европой, чтобы та признала усилия страны по переходу к зеленой экономике. В противном случае Россия столкнется с падением доходов от экспорта, рассказал он в интервью Bloomberg.

По его словам, значительная часть доходов российского бюджета связана с продажей сырья, а значит, уже сейчас власти должны понимать, чем заменить падающую выручку. Силуанов объяснил, что в министерстве смоделировали ценообразование на углероды в будущем на фоне роста доли возобновляемых источников энергии и пришли к печальным выводам.

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Евросоюз, ключевой потребитель российского сырья и поставщик в страну валюты, готовится ввести углеродный налог, чтобы облагать им товары, производящиеся с чрезмерным выбросом парниковых газов. Если российские поставщики не справятся с этой проблемой, их товары станут неконкурентоспособными.

Министр отметил, что правительство обсуждает пакет налоговых и тарифных мер, который позволит предприятиям максимально безболезненно пережить перемены. Однако без договоренности с ЕС по правилам углеродного регулирования не обойтись.

Ранее в ходе выставки «Иннопром-2021» в Екатеринбурге спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что стране в ближайшие десять лет следует радикально изменить экономику, чтобы не остаться в стороне от прогресса.

По его словам, перед Россией открывается уникальная возможность встроиться в рынок водорода, но если не поспешить с изменениями, то можно упустить шанс и уступить конкурентам.

Кроме того, Чубайс выступил против бесплатной выдачи российским предприятиям так называемых зеленых сертификатов, свидетельствующих о потреблении зеленой энергии. Он указал, что Европа воспримет такую идею как хитрость, а конкуренция в России только ухудшится.