США задумали сделать самолеты безвредными для планеты

США пообещали снизить авиационные выбросы на 20 процентов к 2030 году

Администрация президента США Джо Байдена задалась целью снизить углеродные выбросы от авиаперелетов на 20 процентов к 2030 году, подтолкнув компании к переходу от керосина к более «чистому» топливу. Этого шага давно требуют американские активисты, призывая авиаперевозчиков сделать вклад в спасение планеты, пишет Reuters.

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США и Европа постепенно расширяют производство SAF (sustainable aviation fuels) — экологичного авиационного топлива, преимущественно производимого из отходов растительного масла. По прогнозам экспертов, это вещество позволит отрасли снизить выбросы углерода на 34 процента, однако обойдется компаниям в 2-5 раз дороже, чем стандартное реактивное топливо. Байден заявил, что будет добиваться снижения налоговой нагрузки для авиакомпаний, использующих SAF, чтобы помочь им компенсировать более высокие затраты на закупку «чистого» топлива. Администрация президента постарается включить эту меру в законопроект о поддержке экономики на 3,5 триллиона долларов.

Кроме того, власти США обдумывают меры для полной декарбонизации авиационной индустрии к 2050 году. Крупные компании уже заявили о готовности поспособствовать экологизации перелетов. Группа авиаперевозчиков, включающая гигантов United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines, планирует закупить как минимум 11,4 миллиарда литров SAF к 2030 году. Для полного отказа от ископаемого топлива к 2050 году компании должны увеличить объем закупок SAF до 132,5 миллиарда литров в год, говорится в заявлении Белого дома.

«Это амбициозная цель», — утверждает директор отдела авиации Международного совета по экологически чистому транспорту Дэн Резерфорд. United Airlines уже объявил о соглашении с производителем Alder Fuels о покупке 5,7 миллиарда литров экотоплива в течение 20 лет начиная с 2025 года. Alder Fuels будут поставлять компании топливо из лесных и растительных материалов (помимо отработанного масла SAF иногда включает и другие сырьевые материалы, такие как животные жиры, твердые отходы домашних хозяйств и предприятий и даже пищевые отходы).

Новая экологическая цель стала частью плана властей по декарбонизации американской экономики на 50 процентов к середине столетия. Об этом намерении объявил Байден в апреле этого года. Хотя роль авиаиндустрии в сокращении выбросов очень велика, президент подчеркнул, что наибольшие усилия должна приложить автомобильная и энергетическая промышленность США. Намерение демократов оспорили члены Республиканской партии, опасаясь потенциального ущерба экономике.