Описана возможность спасения планеты

Большая часть нынешних запасов полезных ископаемых должна остаться под землей, чтобы у человечества появилась возможность спасти планету от глобального потепления. Такую стратегию борьбы с катастрофой описали ученые из Университетского колледжа Лондона в своем исследовании.

На данный момент около 80 процентов энергии в мире получают из ископаемого топлива. Исследователи призывают строго ограничить его добычу, чтобы избежать катастрофических последствий глобального потепления и удержать рост средней температуры воздуха на отметке 1,5 градуса Цельсия. Ученые подсчитали, что около 60 процентов текущих запасов нефти и природного газа, а также 90 процентов угля должны остаться нетронутыми. Для этого необходимо, чтобы в ближайшем десятилетии случился пик добычи ископаемого топлива — ее нужно ежегодно сокращать на три процента.

Материалы по теме Смертельный сквозняк. Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы? Всем по коробке. Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?

Один из авторов доклада Дэн Уэлcби отметил, что многие действующие и планируемые энергопроекты не способствуют достижению климатических целей — они продолжают разведывательные работы в прежнем объеме. Повлиять на ситуацию, по мнению ученых, смогут только ограничения со стороны властей.

Исследователи предупредили, что выводы из их доклада могут быть неточными. Разработанная ими модель не учитывает темпы развития и применения технологий по декарбонизации, а также естественные изменения на поверхности Земли.

В более ранних исследованиях ООН предупреждала, что загрязнение планеты парниковыми газами приведет к разрушительным стихийным бедствиям. В последние 50 лет их периодичность увеличилась в пять раз, а если экологическая ситуация в мире не изменится, они станут еще чаще и масштабнее.