ООН пообещала миру больше смертельных катаклизмов

ООН заявила об увеличении числа смертельных катаклизмов в пять раз за полвека

Из-за изменения климата число стихийных бедствий в мире за последние 50 лет увеличилось в пять раз. Такие данные содержатся в новом отчете Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН. ВМО обещает дальнейшее увеличение частоты и масштаба смертельных катаклизмов, но вместе с тем снижение количества жертв благодаря точности прогнозов, сообщает Reuters.

За указанный период из-за природных катастроф погибли более двух миллионов человек. Самыми крупными стали засуха в Эфиопии в 1983 году, унесшая жизни 300 тысяч человек, и ураган «Катрина» в США в 2005 году, самый разрушительный в истории, обошедшийся в 163,61 миллиарда долларов.

Экономический ущерб от катаклизмов вырос со 175,4 миллиарда долларов в 1970-х годах до 1,38 триллиона долларов в 2010-х. Большая доля расходов за последние десять лет пришлась на устранение последствий ураганов в США, таких как «Харви», «Мария» и «Ирма». Общий мировой ущерб за полвека составил 3,64 триллиона долларов.

Между тем ежегодное число погибших становится все меньше. В 1970-х годах их было в среднем 50 тысяч в год, а в последнее десятилетие среднее число жертв снизилось до 18 тысяч. ВМО заявляет, что достигнуть такого результата позволило эффективное планирование. «Усовершенствование систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях привело к значительному снижению смертности», — рассказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Из двух миллионов смертей 91 процент пришелся на развивающиеся страны. Только половина из 193 членов ВМО имеют системы раннего предупреждения о бедствиях. Представители организации надеются, что отчет с подробной разбивкой по регионам поможет правительствам лучше защищать своих граждан. Вместе с тем эксперты отметили, что в бедных странах, особенно африканских, есть серьезные пробелы в наблюдениях за погодой, что подрывает точность систем предупреждения.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН в августе опубликовала отчет, где объявила о необходимости срочно изменить стратегию бизнеса в мире. В противном случае планету ждет экологическая катастрофа, с которой будет уже невозможно справиться. Экстремальные погодные явления, такие как масштабные пожары, засухи и наводнения, отразятся на всех отраслях деятельности людей.