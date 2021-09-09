Миллиард человек оказались на грани климатической катастрофы

Страны, уязвимые к изменению климата, призвали к радикальной борьбе с глобальным потеплением. Государства Африки, Азии, Карибского бассейна, Латинской Америки и Тихого океана оказались на грани катастрофы и заявили о необходимости заключить новое экологическое соглашение между странами ООН, пишет «Би-би-си».

Сообщество стран, уязвимых к изменению климата — Climate Vulnerable Forum (CVF) — было основано правительством Мальдив на базе ООН перед Конференцией по изменению климата в Копенгагене в 2009 году и представляет около 1,2 миллиарда человек. Участники сообщества на предстоящей в ноябре конференции COP26 намерены добиться, чтобы все государства ООН согласовали новый перечень радикальных мер по сдерживанию роста глобальных среднегодовых температур ниже 1,5 градуса Цельсия до конца столетия.

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Договоренности предложили закрепить так называемым «пактом о чрезвычайном положении». Страны CVF заявили, что прогресс в борьбе с изменением климата застопорился, и новое соглашение поможет ООН продвинуться на пути спасения планеты. Сообщество также призвало богатые государства выполнить свои обязательства по выделению 100 миллиардов долларов в год развивающимся странам в период с 2020 по 2024 год.

Половину суммы уязвимые страны направят на сокращение выбросов углерода, оставшуюся часть — на помощь жителям в адаптации к угрозе климатической катастрофы. Инициативу участники ООН впервые прописали в Копенгагенском соглашении в 2009 году и утвердили ее реализацию на конференции в Канкуне в 2010 году. На встрече в Париже в 2015 году стороны решили увеличивать сумму инвестиций с 2020 года и добиваться поступления средств из «широкого круга источников, включая государственные, частные и альтернативные».

Многие из беднейших стран мира имеют большой внешний госдолг, который рос особенно быстро во время пандемии. Государства CVF требуют реализации обменов госдолга по системе debt-for-climate («долги на окружающую среду»). Проект debt-for-climate позволит странам со средним и низким доходом согласованно финансировать климатические проекты внутри страны вместо того, чтобы производить платежи по внешнему долгу в иностранной валюте. Например, деньги государства могут вложить в получение энергии из возобновляемых источников или программы защиты природы.

26-я конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата состоится в Глазго в Шотландии с 1 по 12 ноября под председательством Великобритании. На встрече пройдет самое масштабное обсуждение экологических проблем с 2015 года, когда было заключено Парижское соглашение.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН (МГЭИК) в августе 2021 года презентовала доклад о текущем состоянии мировой экологии. Эксперты ООН заключили, что в ближайшие десятилетия последствия изменения климата почувствуют все страны, так как температура повысится до критических значений. На планете участятся экстремальные погодные явления — интенсивные дожди, наводнения и сильная засуха. Кроме того, повышение уровня Мирового океана и усиление циклонов представляет опасность для малых островных государств. Подъем воды на 0,9 метра может затопить две трети территории страны Кирибати из трех низко расположенных архипелагов в Тихом океане к концу этого столетия.