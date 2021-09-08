Изменение климата резко увеличило количество стрекоз

В Великобритании увеличилось количество стрекоз на 40 процентов из-за потепления

Исследователи в Великобритании заметили, что с 1970 года в стране резко увеличилась численность стрекоз. Процесс изменения популяции связан с глобальным потеплением. К таким выводам пришло британское общество стрекоз, сообщает The Guardian.

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По данным ученых, в стране на 40 процентов увеличилась численность стрекоз, которые постоянно обитают на территории или мигрируют из одной части в другую. Самыми многочисленными видами оказались стрекоза решетчатая и дозорщик-император. Также были замечены сжатобрюх фонколома, лютка зеленая и коромысло зеленобокое.

Из-за изменения окружающей среды насекомые вынуждены перемещаться на север страны в поисках «подходящей климатической оболочки», в которой они смогут выжить. «Учитывая аномально высокие температуры, с которыми мы имеем дело, стрекозам было нужно переместиться на север и северо-запад», — пояснил соавтор доклада Дэйв Смоллшир (Dave Smallshire).

В июле 2021 года благотворительная организация Butterfly Conservation заявила, что в Великобритании за 10 лет сократилась численность некоторых видов бабочек. Это назвали предупреждением о серьезном упадке экосистемы. Причиной подобной динамики могли послужить климатические изменения.