Слабый ветер поставил под угрозу энергобезопасность Великобритании

Штиль нарушил работу ветряков и поставил под угрозу энергобезопасность Великобритании. Как пишет The Independent, слабый ветер заставил страну заново запустить угольные электростанции, чтобы не оставить население без света.
Отсутствие ветра и высокие тарифы на электроэнергию вынудили National Grid ESO включить два угольных блока на электростанции West Burton A — одной из двух оставшихся в стране. Представитель National Grid оправдал временный возврат к ископаемому топливу его меньшей стоимостью и бесперебойной подачей электричества.
По данным британского энергооператора, за счет угля страна покрывает всего около трех процентов потребности в электричестве. Ископаемое топливо используется для подстраховки в случае перебоев подачи энергии из возобновляемых источников.
Глава Ассоциации ядерной промышленности Том Грейтрекс воспользовался ситуацией и заявил о срочной необходимости нарастить мощность атомных электростанций — таких же стабильных, как угольные, но менее вредных для планеты.
Ученые-климатологи и эко-активисты не одобрили компенсацию энергоснабжения за счет угля. Они считают, что действия коммунальных предприятий противоречат планам правительства перестать загрязнять атмосферу углекислым газом к 2050 году.
Великобритания активно отказывается от ископаемого топлива. Последние действующие угольные электростанции — West Burton и Ratcliffe-on-Soar Power Station — страна закроет в сентябре 2024 года. Уголь на территории Соединенного королевства скоро тоже негде будет добывать. Карьер открытого типа Bradley Mine закрыли из-за провала планов по расширению, а небольшие шахты в Шотландии и Уэльсе прекратят работу в октябре 2022 года.