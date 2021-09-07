Усилия по спасению планеты оказались на грани срыва

Конференция ООН по изменению климата (COP26) оказалась на грани срыва из-за неравного доступа к вакцинам против коронавируса. Более 1,5 тысячи экологических объединений призвали отложить главное экологическое событие года, чтобы присутствовать на нем смогли делегации из всех стран, пишет Reuters.

Цель COP26 — активизировать усилия по спасению планеты от глобального потепления, чтобы к 2050 году достичь углеродной нейтральности (перестать загрязнять атмосферу углекислым газом) и удержать рост средней температуры воздуха на отметке ниже двух градусов Цельсия. Эти положения прописаны в Парижском соглашении, которое заключили 195 стран и Евросоюз.

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Ежегодно все стороны договора собираются на Конференции ООН по изменению климата, но в 2020 году она не состоялась из-за вспышки коронавируса. Ее перенесли на 2021 год — COP26 должна пройти с 31 октября по 12 ноября в шотландском городе Глазго. Однако многие государства продолжают бороться с COVID-19, и далеко не все — в особенности бедные страны — имеют доступ к вакцинам. Поэтому международная экологическая коалиция Climate Action Network (CAN) настаивает на повторном переносе мероприятия. «Мы обеспокоены тем, что сильнее всего пострадавшие от климатического кризиса и от отсутствия поддержки в предоставлении вакцин страны не смогут участвовать в переговорах», — заявил глава CAN Тасним Эссоп.

Принимающая COP26 Великобритания пообещала в июне поставить нуждающимся делегатам партию вакцин. Вакцинация в рамках этой программы должна стартовать на второй неделе сентября. Представители CAN отметили, что партии вакцин задерживаются, и многие участники конференции не успеют полностью привиться до конца октября.

Ситуацию усугубляет обязательный карантин для невакцинированных делегаций из стран «красного списка» — по прибытии в Великобританию они должны соблюдать 10-дневный карантин в отеле. Руководитель COP26, британский политик Алок Шарма, предложил компенсировать непредвиденные расходы, чтобы переговоры состоялись в срок.

Провести COP26 как можно скорее важно, чтобы не сорвать глобальные климатические цели. Межправительственная группа экспертов по климату в начале августа выпустила доклад, где предупредила о неминуемой глобальной катастрофе. Температурные изменения уже стали ощутимыми — относительно доиндустриального уровня средние значения выросли на 1,1 градуса Цельсия. По мнению ученых, если мир не поменяет отношение к природе, стихийные бедствия вроде наводнений и лесных пожаров продолжат атаковать планету.