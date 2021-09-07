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Подсчитана мировая смертность из-за экономии на очистке воздуха

Clean Air Fund: ежегодное число смертей из-за проблем с воздухом достигло 4,2 миллиона
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Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Проблемы с загрязнением окружающей среды и низкое финансирование экологических программ международными фондами и другими спонсорами приводят к учащению гибели людей. Согласно анализу благотворительной организации Clean Air Fund, ежегодное число случаев преждевременной смерти из-за плохого качества воздуха достигло 4,2 миллиона, при этом каждый житель планеты рискует прожить меньше на три года при текущем обращении с природой. Данные приведены в развернутом отчете активистов.

Исследователи подчеркивают, что из года в год в обход экологическим инициативам по переходу к производству с нулевым углеродным следом наращивается объем финансовой поддержки компаний, которые используют вредное для климата и здоровья людей ископаемое топливо. Исследователи подсчитали, что количество смертей, вызванных загрязнением атмосферы, за последнее десятилетие увеличилось на 31 процент. Тенденцию связывают с экономией на экологических программах.

В период с 2015 по 2020 год, подчеркивают в Clean Air Fund, только 0,7 процента от общего объема международной гуманитарной помощи пошло на проекты, связанные с загрязнением воздуха. Большая часть спонсорской поддержки зафиксирована от международных банков развития, а на инициативы, которые поддерживают правительства разных стран, приходится около 0,2 процента.

«К сожалению, некоторые спонсоры активно ухудшают загрязнение воздуха. В 2019 и 2020 годах потрачено на 21 процент больше средств на проекты, продлевающие использование ископаемого топлива (около 1,5 миллиарда долларов), чем на проекты, основной целью которых является очистка воздуха. Сжигание угля пагубно воздействует на здоровье людей и влияет на изменение климата, поддержка деятельности подобных компаний обостряет проблему, которую мир должен срочно решать», — подчеркивают авторы исследования.

В отчете указано, что государства, у которых меньше всего по миру данных о состоянии воздуха, получают минимальную помощь на охрану здоровья населения и установку оборудования для мониторинга загрязнения. В странах Африки с 2015 по 2020 год на системы анализа качества воздуха потратили лишь 40 тысяч долларов, установив 42 станции по сбору проб на наличие в атмосфере вредных частиц PM2,5 (мельчайшие взвешенные кусочки сажи, асфальта и резины, соединения тяжелых металлов, биологическая грязь). При этом только в 2019 году в указанных бедных странах 390 тысяч человек скончались именно из-за проблем с воздухом. Аналогичная ситуация с финансированием наблюдается в государствах Латинской Америки.

С ужасным состоянием воздуха периодически сталкиваются и жители различных регионов России, в основном тех, что являются крупными промышленными центрами. В конце июня президент Владимир Путин во время прямой линии ответил на претензию мужчины из Омска об отравляющей саже, которой дышат жители города. Глава государства подчеркнул, что текущая экологическая ситуация сложилась независимо от деятельности «российских властей в широком смысле этого слова».

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