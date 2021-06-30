Путин ответил на вопрос об отравлении россиян грязным воздухом

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии с населением, трансляция которой ведется на YouTube-канале «России 24», ответил на вопрос жителей Омска об отравлении россиян грязным воздухом.

Вопрос касался тяжелой экологической ситуации в Омске, который входит в число 12 городов-участников нацпроекта по ее улучшению. «Нас как травили угольной сажей, как травили формальдегидом и хлорводородом, так до сих пор повышенное содержание регистрируется», — рассказал житель Омска Владимир.

В ответ Путин назвал три источника загрязнения воздуха в Омске. «Первый загрязнитель — это промышленные предприятия. Второй загрязнитель — это система ЖКХ, особенно если мы имеем дело с отопительным периодом, если основное отопление приходится на такие первичные источники, как уголь или топочный мазут. Ну, и третий — транспорт», — отметил глава государства.

При этом он подчеркнул, что нынешняя экологическая ситуация сложилась независимо от деятельности правительства и «российских властей в широком смысле этого слова».