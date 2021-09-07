Европе предсказали учащение суровых засух

Немецкие и канадские ученые: в будущем засухи в Европе будут более суровыми и частыми

Исследователи из Германии и Канады показали, что Европу в будущем ожидают учащение засух, которые будут более продолжительными и более суровыми. Статья ученых опубликована в журнале Frontiers in Water.

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Ученые из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана и компании Ouranos разделили континент на восемь регионов с разным климатом — Британские острова, Скандинавию, Центральную Европу, Альпы, Восточную Европу, Францию, Средиземноморье и Иберийский полуостров. Затем исследователи с помощью созданной ими климатической модели рассчитали соотношения предсказываемого уровня осадков в будущем (с 2080 по 2099 год) к норме — уровню осадков с 2001 по 2020 год — при так называемом сценарии RCP8,5 (сохранении текущего уровня выбросов углеводородов).

Проведенный исследователями анализ показал значительное увеличение числа засух. При этом изменения в частоте засух зависели от региона. Летние засухи станут более суровыми, а зимние — менее частыми. Усилится различие и между сезонными осадками: они будут чаще выпадать зимой и меньше — летом.

Наиболее сильной тенденция к учащению засух — более чем на 50 процентов — будет в Альпах, Франции, на Средиземноморье и Иберийском полуострове. Усилятся засухи в Альпах и в Восточной Европе — на 40 и на 20 процентов соответственно.