Нью-Йорк откажется от бензина

Мэр Нью-Йорка Кэти Хочул распорядилась отказаться от бензиновых автомобилей к 2035 году, сообщает Reuters.
Хочул хочет добиться нулевых выбросов от легковых автомобилей к 2035 году, а от тяжеловесных машин — к 2045 году. Подписанный закон — это очередной шаг в борьбе с изменениями климата, на которую выделяет большие деньги не только правительство США, но и крупные бизнесмены.
В 2020 году подобные меры предпринял губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Он предложил запретить продажи новых легковых автомобилей с бензиновым двигателем, начиная с 2035 года.
В Нью-Йорке насчитывается два миллиона владельцев транспортных средств. Предполагается, что как минимум 400 тысяч из них должны перейти на электрокары к 2030 году. Город обещает установить 10 тысяч пунктов подзарядки к 2030 году.
Правительство США стремится продвигать продажи электромобилей и сократить таким образом потребление ископаемого топлива. Ранее президент США Джо Байден распорядился о том, чтобы к 2030 году машины с электрическими двигателями занимали половину рынка. Кроме того, администрация Байдена разработала план на 7,5 миллиарда долларов по обеспечению инфраструктуры для электрокаров в бедных районах.