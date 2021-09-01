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США помогут бедным районам пересесть на электромобили

Президент США Джо планирует потратить 7,5 миллиарда долларов на зарядки для электрокаров
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Фото: Mark Blinch / Reuters

Администрация Джо Байдена разработала амбициозный план ценой в 7,5 миллиарда долларов. Как сообщает Reuters, деньги пойдут на расширение сети зарядных устройств для электромобилей в бедных районах со слабо развитой инфраструктурой.

Совершенствование инфраструктуры для электрокаров является одним из пунктов программы Байдена по борьбе с изменением климата, хотя на транспорт приходится лишь небольшая доля выбросов США. Президент планирует помочь американцам пересесть на авто с электрическим двигателем благодаря доступной сети зарядок. Государственная программа финансирования коснется прежде всего тех мест, которые вряд ли заинтересуют частных инвесторов, — то есть неблагополучных районов.

Опыт Калифорнии — штата с самым большим количеством электромобилей и наиболее продвинутой сетью зарядных станций — показывает, как трудно будет достичь целей в рамках суммы, которую Байден решил инвестировать в «зеленую» инфраструктуру. Калифорния потратила более двух миллиардов долларов на проекты, помогающие развитию электрокаров. С 2012 года штат также заработал более 25 миллиардов долларов с торговли квотами на выбросы углерода. Часть из этой суммы тоже идет на зарядки для электромобилей.

Тем не менее, в Калифорнии есть лишь 40 процентов от зарядных станций, необходимых для достижения планируемого роста числа электромобилей к 2025 году. Районы с низким уровнем дохода — в основном «черные» и испаноязычные — по-прежнему хуже обеспечены нужной инфраструктурой.

Генеральный директор компании по зарядке электромобилей EVCS Густаво Окчиузо считает, что государственная поддержка в покрытии расходов является ключом к созданию сети зарядных устройств в неблагополучных районах. По его словам, Калифорния — место, которое приносит его компании наибольшую прибыль. EVCS обслуживает 1500 зарядных устройств в менее развитых частях штата.

В Калифорнии меры поддержки бедных районов постепенно растут. Количество заявлений на скидку для покупки электромобилей от семей с низким и средним доходом выросло на четверть в этом году. Около трети средств, предназначенных на установку зарядных станций, пойдет в неблагополучные районы.

Воспроизведение программ Калифорнии в национальном масштабе требует гораздо большего финансирование, чем на данный момент предлагает правительство США. Из триллиона долларов, направленных на инфраструктуру, на зарядные станции придется 7,5 миллиарда долларов. Старший директор компании Capgemini Americas Дэниэл Давенпорт оценивает создание сети зарядок в США в 50 миллиардов долларов.

В августе исследователи университета Гумбольдта заявили, что электромобили менее доступны для темнокожего населения и латиноамериканцев. В отчете отмечается, что большинство станций для зарядки располагается «в более богатых и белых» районах. Активисты выступают за равный доступ к электрокарам для белого и цветного населения и настаивают на обеспечении инфраструктуры в неблагополучных областях.

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