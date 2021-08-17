Цветные американцы захотели электромобильного равенства

Активисты настаивают, что американские цветные сообщества должны получить равный доступ к электрокарам по сравнению с белым населением. Сейчас они не только не могут позволить себе покупку электромобиля, но и не имеют необходимой инфраструктуры в районах проживания для комфортного пользования таким транспортом, сообщает NBC News.

В августе президент США Джо Байден подписал распоряжение о сокращении выбросов углерода и борьбе с последствиями изменения климата. Среди прочих мер, власти хотят ускорить внедрение электромобилей.

Однако не все американцы находятся в равных условиях для пользования экологичными автомобилями. Исследование университета Гумбольдта выявило, что зарядные устройства для электромобилей менее доступны для темнокожих и латиноамериканцев. Аналитики указали, что большинство станций для подзарядки находится «в более богатых и белых» районах. Например, в Чикаго, по состоянию на 2020 год, такие объекты для обслуживания электрокаров находились в основном в Норт-Сайде, где проживает белое обеспеченное население. В то же время в Саут-Сайде и Вест-Сайде, где живут представители нацменьшинств, не было ни одной станции.

Кроме того, отчет исследователей из Калифорнийского университета показал, что среди покупателей новых и подержанных электромобилей только 12 процентов темнокожие или латиноамериканцы. Вместе с этим на их долю приходится 41 процент покупок автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, которые все еще в разы популярнее среди этой группы покупателей.

Правозащитники требуют, чтобы электромобили были также доступны для цветных сообществ, как для белого населения. Этому поспособствует справедливое распределение зарядных станций по всем районам и предоставление финансовой поддержки темнокожим и латиноамериканцам. Поддержка заключается в введении скидок и увеличении налоговых льгот, чтобы покупка транспортных средств не была такой обременительной для менее обеспеченных групп населения.

Американское правительство планирует добиться углеродной нейтральности в сотрудничестве с автомобильной промышленностью. Власти поставили цель, чтобы к 2030 году 50 процентов всех новых автомобилей, проданных в США, были электрическими. Кроме того, администрация Байдена побуждает автопроизводителей сокращать выбросы выхлопных газов и увеличивать расход топлива для новых автомобилей.