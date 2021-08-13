Зеленое будущее одного из главных загрязнителей планеты оказалось под угрозой

За будущее зеленой энергетики одного из главных в мире загрязнителей оказались в ответе крупные иностранные инвесторы. Индийская компания ACME Solar Holdings рассчитывает на зарубежные вложения, чтобы суметь генерировать в три раза больше солнечной энергии и не ставить под угрозу безопасность планеты, сообщает Bloomberg.

Как заявляет основатель и глава ACME Solar Holdings Манодж Упадхьяй, в ближайшие пять лет компания планирует нарастить мощности до десяти гигаватт — это обойдется в 2,7 миллиарда долларов. Сейчас ACME вырабатывает только 2,9 гигаватта энергии, но в скором времени станет больше — расширение на два гигаватта уже профинансировано и близится к завершению. «Этот бизнес требует огромных вложений капитала, поэтому мы ищем как можно больше партнеров. Сотрудничество поможет нам привлечь деньги и доказать, что мы строим что-то важное», — поделился Упадхьяй.

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ACME Solar Holdings рассчитывает превратить Индию в привлекательный рынок возобновляемой энергетики. На данный момент страна занимает третье место в мире по объему выбросов парниковых газов, но в ближайшие десятилетия надеется полностью отказаться от ископаемого топлива и развернуть рекордное производство солнечной и ветряной энергии. Для этого потребуется привлечь около четверти средств у глобальных инвесторов — от частных инвестиционных компаний до пенсионных фондов и нефтяных гигантов, которые готовы вкладывать миллиарды долларов на благо планеты.

ACME уже получала деньги от зарубежных компаний. К примеру, с канадской Brookfield Renewable Partners и норвежской Scatec ASA для реализации проектов на 450 и 900 мегаватт соответственно.

Три четверти текущего плана по расширению индийская энергетическая компания планирует финансировать за счет ссуд, а оставшуюся часть — за счет продажи акций компании или ее проектов. Пока что ACME Solar Holdings полностью принадлежит учредителям.

В 2018 году индийская компания должна была выйти на биржу, но не решилась из-за нестабильного фондового рынка и других приоритетов в энергетической политике страны. В 2021 году ситуация несколько изменилась — власти и инвесторы осознали важность возобновляемых источников энергии и начали отказываться от угля. По словам главы ACME Solar Holdings, компания снова задумывается о листинге, но уже когда достигнет мощности в десять гигаватт.

Кроме того, ACME планирует выйти за рамки солнечной энергетики и заняться производством водорода. В январе 2022 года компания начнет строительство завода, который сможет перерабатывать водород в «зеленый» аммиак — он считается экологичным топливом для морских судов. Предприятие обойдется в 3,5 миллиарда долларов и начнет работу в 2024 году, зато в перспективе поможет стране экспортировать 2,4 тысячи тонн зеленого аммиака в день.

Однако зеленое будущее Индии все еще под угрозой — страна отстает в борьбе за чистый воздух. Автомобильная промышленность, к примеру, не укладывается в план по сокращению выбросов. Пандемия сильно ударила по многим компаниям, и производить электромобили для них оказалось слишком дорого. Поэтому индийские автопроизводители обратились к правительству с просьбой продлить дедлайн по сокращению выбросов от новых автомобилей до весны 2023 года.