США захотели отказаться от газа

США начнут отказываться от природного газа в рамках политики по декарбонизации национальной энергосистемы. Демократическая партия представила план, в котором один из главных источников энергии страны был признан вредным для планеты, пишет Bloomberg.

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Сейчас США получают 43 процента электроэнергии из газа, но его придется исключить из энергосистемы страны — углеродоемкость этого вида топлива превышает допустимый уровень для эффективного сокращения выбросов. Предложение демократов избавиться от газа встретило одобрение экологов — они давно выступали против выбросов метана при стимулировании добычи ископаемых из старых скважин путем гидроразрыва пласта (фрекинга).

Модернизация энергетики станет частью плана восстановления экономики на 3,5 триллиона долларов. Демократы хотят выделить 150 миллиардов долларов, чтобы стимулировать поставки возобновляемой энергии. За увеличение объемов чистой энергии в своих портфелях хотя бы на четыре процента в год коммунальные предприятия смогут получить финансовое вознаграждение. Компании же, которым не удастся нарастить поставки чистой энергии, будут вынуждены платить штраф министерству энергетики.

Законопроект представят на рассмотрение Комитета по энергетике и торговле Палаты представителей США 13 сентября. Кроме поощрения поставок возобновляемой энергии, политики предложили установить налоги на выбросы для нефтегазовой отрасли, выделить 13,5 миллиарда долларов на производство электромобилей, 7 миллиардов долларов на разработку безуглеродных способов транспортировки и 5 миллиардов долларов на декарбонизацию школьных автобусов, мусоровозов и грузовиков. Помимо этого, отдельные средства направят на усовершенствование электросетей, повышение энергоэффективности зданий и финансирование солнечных проектов в бедных районах.

К 2050 году США планирует зависеть только от возобновляемых источников, 45 процентов из которых придется на солнечную энергию. Министерство энергетики страны представило план, в котором посоветовало ежегодно устанавливать солнечные панели мощностью 60 гигаватт.

Скорее всего, конгрессмены из Республиканской партии выступят против траты средств на экологию. Они не одобрили и сам бюджетный план на 2022 год, который большинством голосов приняла нижняя палата Конгресса США 25 августа.