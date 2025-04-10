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18:50, 10 апреля 2025Экономика

Яйца для американцев рекордно подорожали

Bloomberg: Цены на яйца в США выросли в марте на 5,6 % и достигли рекорда
Дмитрий Воронин

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / Globallookpress.com

Цены на куриные яйца в США выросли в марте на 5,6 процента, до 6,23 доллара за дюжину, достигнув нового рекорда. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечается в материале агентства, стоимость этого продукта подскочила в рознице даже несмотря на то, что цены для оптовиков резко упали, что является неприятной новостью для президента страны Дональда Трампа. По словам журналистов, для главы государства яйца стали символом борьбы американцев с высокими счетами за продукты.

Ранее он отказался заменить на муляжи рекордно подорожавшие натуральные яйца, используемые для украшения Белого дома в честь Пасхи, а также для традиционных игр, в том числе катания по лужайке перед резиденцией президента.

Власти США, столкнувшиеся в начале года с дефицитом яиц на фоне вспышки птичьего гриппа, ринулись на их поиски по всему миру. На фоне этого, например, в Турции продукт подорожал более чем вдвое из-за массовой продажи за рубеж.

В четверг также стало известно, что рост потребительских цен в США замедлился в марте до 2,4 процента, а годовая базовая инфляция упала до минимальных за четыре года 2,8 процента. При этом рост цен на продукты напротив ускорился — с 2,6 до 3,0 процента.

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