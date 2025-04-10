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16:42, 10 апреля 2025Экономика

Рост цен в США замедлился

Инфляция в США замедлилась в марте до минимума за четыре года
Дмитрий Воронин

Фото: Arlyn McAdorey / Reuters

Рост потребительских цен в США замедлился в марте до 2,4 процента в годовом измерении с 2,8 процента в феврале. Динамика показателя превзошла ожидания аналитиков, которые прогнозировали его на уровне 2,6 процента, пишет Trading Economics.

Отмечается, что месяц к месяцу он сократился на 0,1 процента, что произошло впервые с мая 2020 года. Как следует из материалов, снижение годовой базовой инфляции также оказалось более сильным, чем рассчитывали эксперты. Она упала до минимальных за четыре года 2,8 процента против ожидавшихся 3,0.

Драйвером снижения инфляции стало падение цен на энергоносители — бензин в марте стал дешевле на 9,8 процента после сокращения средней стоимости на 3,1 процента в феврале, сильно (на 7,6 процента) подешевел и мазут. При этом рост цен на продукты напротив ускорился — с 2,6 до 3,0 процента.

Несколько дней назад американский президент Дональд Трамп заявил, что цены снижаются благодаря его тарифной политике и потребовал от «медлительной» Федеральной резервной системы (ФРС) снизить ставки в США. Целевой уровень инфляции ЦБ страны составляет 2 процента. Еще до бури на рынках, вызванной решениями Трампа по поводу пошлин на импорт, глава регулятора Джером Пауэлл отмечал, что «чрезмерное смягчение политики может подорвать прогресс в замедлении инфляции».

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