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14:57, 7 апреля 2025Экономика

Трамп рассказал о странах-эксплуататорах и снижении цен в США

Трамп заявил о снижении цен в США и потребовал от ФРС понизить ставки
Дмитрий Воронин

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Дональд Трамп заявил, что благодаря его тарифной политике цены на нефть и продовольствие снижаются. Также он рассказал об отсутствии инфляции и падении процентных ставок, после чего потребовал от «медлительной» ФРС снизить ставки в США. Об этом американский президент написал в социальной сети Truth Social.

«США, долгое время подвергавшиеся эксплуатации, теперь еженедельно получают миллиарды долларов от стран-эксплуататоров благодаря уже введенным тарифам», — написал глава государства. Главным эксплуататором он назвал Китай, указав, что страна, «чьи рынки переживают крах», повысила тарифы на американские товары на 34 процента, проигнорировав его предупреждение не отвечать на введенные на прошлой неделе пошлины.

Китай действительно объявил о зеркальном ответе на американские меры, а также обратился в ВТО. Сегодня его рынки акций пережили падение в числе большинства других ведущих мировых бирж, чьи индексы упали на 5-10 процентов.

Ранее американский миллиардер и руководитель инвестфонда Pershing Square Билл Экман призвал не перестающего жаловаться на Китай Трампа отложить на 90 дней введение пошлин, чтобы урегулировать разногласия «более мягко». Он предупредил, что если президент не одумается, США будет ждет «экономическая ядерная зима».

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