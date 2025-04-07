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12:15, 7 апреля 2025Экономика

Трампа предупредили об экономической ядерной зиме

Миллиардер Экман призвал Трампа отложить введение пошлин на 90 дней
Дмитрий Воронин

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Американский миллиардер и руководитель инвестфонда Pershing Square Билл Экман призвал Дональда Трампа отложить на 90 дней введение пошлин на импорт в США, чтобы урегулировать разногласия с миром «более мягко», поскольку резкость принятых мер подрывает «доверие бизнес-лидеров по всему миру». Об этом бизнесмен написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, такая заморозка решения позволит «урегулировать несправедливые асимметричные тарифные договоренности, а также привлечь триллионы долларов новых инвестиций» в американскую экономику. Экман предупредил, что, если Трамп не одумается, США ждет «экономическая ядерная зима».

После решения главы государства, обвалившего рынки по всему миру, таможенники уже начали взимать с импорта «базовый» тариф в размере 10 процентов, а в ближайшие дни вступят в силу более высокие индивидуальные тарифы в размере до 50 процентов.

Трамп пока не выказывает готовности идти на какие-то преждевременные, с его точки зрения, компромиссы по тарифам, поскольку, как он считает, Китай и многие другие страны, обращались с США «непозволительно плохо».

Ранее обозреватель Bloomberg Хавьер Блас высказал мнение о том, что решение обложить огромными пошлинами не производящиеся самими американцами продукты приведет США к рекордно большому дефициту в сфере торговли едой, ее итоговому подорожанию и проблемам у местных фермеров, на поддержку которых государству потребуются миллиарды.

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