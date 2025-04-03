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14:30, 3 апреля 2025Экономика

Трамп отказался менять яйца на муляжи в Белом доме

Трамп объявил об отказе от муляжей яиц, несмотря на дефицит в США
Дмитрий Воронин

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Президент США Дональд Трамп в преддверии Пасхи и на фоне дефицита яиц в стране заявил об отказе от предложения заменить натуральные яйца, используемые для украшения Белого дома в честь праздника, а также для традиционных игр, в том числе катания по лужайке перед его резиденцией, на муляжи. Его слова приводит NBC.

«Они говорили, что на Пасху "пожалуйста, не используйте яйца. Вы можете использовать пластиковые яйца?" Я говорю, что мы не хотим этого делать», — цитирует телеканал главу государства.

Согласно данным Американского совета по яйцу, которые приводятся в материале, на пасхальном катании яиц, запланированном на 21 апреля, гостям Белого дома для этих целей будет предоставлено 30 тысяч яиц, пожертвованных американскими фермерами. Отмечается, что речь идет о продукции, которая непригодна для продажи из-за своего размера, в связи с чем такое ее использование не должно сказаться на рынке в условиях дефицита.

Ранее сообщалось, что власти США, столкнувшиеся с дефицитом яиц и их подорожанием вдвое на фоне вспышки птичьего гриппа, уничтожившей миллионы кур, ринулись на поиски этого продукта по всему миру. В начале марта указывалось, что для недопущения дальнейшего подорожания планируется в течение двух месяцев приобрести от 70 до 100 миллионов яиц.

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