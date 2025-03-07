В США нашли способ справиться с нехваткой яиц

Bloomberg: Для борьбы с дефицитом США планируют закупить яйца у Польши и Франции

Для решения проблемы с дефицитом куриных яиц и их подорожанием власти США планируют закупить этот продукт за рубежом. О найденном способе справиться с нехваткой сообщает Bloomberg.

В общей сложности США необходимо в течение двух месяцев приобрести от 70 до 100 миллионов куриных яиц. Поставлять их собираются из Польши, Франции и Индонезии.

Проблемы с яйцами начались после того, как самая масштабная в истории вспышка птичьего гриппа уничтожила миллионы кур, из-за чего розничные цены на продукт выросли вдвое. Чтобы не допустить дальнейшего подорожания, яйца ищут по всему миру, однако в найденном плане есть и уязвимости — транспортировка яиц не так проста из-за небольшого срока годности и хрупкой скорлупы. Кроме того, в Европе также борются с распространением птичьего гриппа.

«Мы ответили Министерству сельского хозяйства США, что во Франции нет доступных объемов, а в Европе их очень мало», — сказал в интервью Томас Бартлетт, генеральный секретарь французской группы производителей яиц SNIPO.

По словам эксперта, оптовые цены на яйца в Евросоюзе недавно достигли двухлетнего максимума. Из-за вспышки птичьего гриппа в блоке во Франции также сложился дефицит товара.

Минсельхоз США уже предрек резкий рост цен на яйца в стране. В начале года ведомство ожидало роста цен всего на 20 процентов, однако потом прогноз скорректировали — в 2025 году яйца могут подорожать на 41,1 процента. В январе средняя цена на яйца составила 4,95 доллара за дюжину. За месяц их цена взлетела на 13,8 процента по сравнению с ростом в 8,4 процента за декабрь. При этом, отмечают в Минсельхозе, цены на яйца в январе были на 53 процента выше, чем годом ранее.