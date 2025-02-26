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13:50, 26 февраля 2025Экономика

США предрекли резкий рост цен на яйца

ABC News: Минсельхоз США ожидает подорожания яиц в 2025 году на 41,1 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Globallookpress.com

В 2025 году яйца в США могут подорожать на 41,1 процента. Такой резкий рост цен предрекли в Минсельхозе страны, сообщает ABC News/

В начале года ведомство ожидало роста цен всего на 20 процентов, однако потом прогноз скорректировали. Причиной называют дефицит яиц в стране, на фоне которого сохраняются высокие цены.

Поголовье куриц-несушек в США поредело из-за вспышки птичьего гриппа, унесшего в ноябре-декабре 2024 года жизни 17,2 миллиона из них.

В январе средняя цена на яйца в США составила 4,95 доллара за дюжину. За месяц их цена взлетела на 13,8 процента по сравнению с ростом в 8,4 процента за декабрь. При этом, отмечают в Минсельхозе, цены на яйца в январе были на 53 процента выше, чем годом ранее.

В некоторых штатах магазины вводят ограничения на продажу. Так, сеть магазинов Market Basket в штате Массачусетс просит покупателей ограничить количество покупок двумя коробками на семью, но где-то ограничения серьезнее. Житель Лас-Вегаса рассказал, что обнаружил пустые полки в местном продуктовом магазине.

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