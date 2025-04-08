Скупившие яйца американцы взвинтили цены в Турции

Ekonomim: На фоне масштабного экспорта яйца в Турции подорожали вдвое

Масштабный экспорт куриных яиц из Турции в США и ряд других стран взвинтил цены на эту продукцию в самой республике. Об этом со ссылкой на публикацию в газете Ekonomim сообщает ТАСС.

Как отмечается в материале, если еще в декабре 2024-го упаковка из 30 яиц стоила на внутреннем рынке 120 лир (3,16 доллара по текущему курсу), то сейчас ее средняя стоимость подскочила до 250 лир (6,58 доллара), а за такое же количество с маркировкой «органические» просят уже 11 долларов.

Представители отрасли подчеркивают, что проблем с производством в стране нет, при этом разрыв между закупочными и отпускными ценами продолжает расти. Это происходит прежде всего из-за действий скупающих яйца американцев. С учетом того, что продавать яйца за рубеж гораздо проще и выгоднее даже несмотря на введенный ради сдерживания внутренних цен налог на экспорт в 0,5 доллара за килограмм, к июлю в Турции планируют отправить в США в общей сложности 15 тысяч тонн продукции.

Власти США, столкнувшиеся в начале года с дефицитом яиц на фоне вспышки птичьего гриппа, ринулись на поиски этого продукта по всему миру. Как сообщают СМИ, из-за резкого подорожания яиц американцы начали красить к Пасхе картошку, лук или зефир. Тем временем Дональд Трамп отказался заменить на муляжи натуральные яйца, используемые для украшения Белого дома в честь предстоящего праздника, а также для традиционных игр, в том числе катания по лужайке перед резиденцией главы государства.

