NYT: Из-за резкого подорожания яиц в США к Пасхе стали красить картошку и лук

Из-за резкого подорожания яиц в США американцы стали красить к Пасхе картошку, лук или зефир. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

В социальных сетях и на новостных сайтах начали появляться видео о том, как покрасить зефир, картофель и даже лук. Как заявил Джон Янг, представитель «Джерсийской молочной фермы Янга» в Огайо, в этом году для ежегодной охоты за пасхальными яйцами впервые за 40 лет будут использованы пластиковые яйца.

«Реакция была довольно положительной. Я думаю, люди втайне боялись, что мы отменим мероприятие из-за цен на яйца в настоящее время. Поэтому они рады, что мы продолжаем его проводить».

Опрос девяти тысяч потребителей PAAS показал, что 90 процентов американцев, которые празднуют Пасху и обычно красят яйца, планируют не отступать от традиции, несмотря на затраты, а 54 процента планируют никогда не прекращать это делать.

Минсельхоз США уже предупреждал о резком росте цен на яйца. В начале года ведомство ожидало роста цен всего на 20 процентов, однако потом прогноз скорректировали — в 2025 году яйца могут подорожать на 41,1 процента. В январе средняя цена на яйца составила 4,95 доллара за дюжину. За месяц их цена взлетела на 13,8 процента по сравнению с ростом в 8,4 процента за декабрь.

США обратились к Дании и другим странам ЕС с вопросом о возможности поставок яиц на американский рынок. В датской ассоциации заявили, что изучат этот вопрос, при этом предупредив, что излишком яиц в ЕС не располагают. Италия отказалась помогать США с яйцами, такое же решение приняли в Финляндии.