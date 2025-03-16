Yle: Финляндия отказалась поставлять в США куриные яйца

Правительство Финляндии на фоне острого дефицита у американцев отказалось помогать и поставлять Соединенным Штатам куриные яйца. Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что на сегодняшний день между странами отсутствуют соответствующие договоренности и доступ к рынку. «Начать экспорт — непростая задача, поскольку не существует согласованных правил», — заявил исполнительный директор Финской ассоциации птицеводов Веер Лехтиль.

При этом, как говорится в материале, если Финляндия и смогла бы наладить поставки в США, то они не принесли бы много пользы.

Ранее США обратились к Дании и другим странам ЕС с вопросом о возможности поставки яиц на американский рынок. Запрос от Минсельхоза США к европейским коллегам поступил на фоне резкого взлета цен на яйца. Оптовая стоимость этого продукта в Штатах сейчас бьет рекорды на фоне вспышки птичьего гриппа у кур.