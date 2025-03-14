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15:53, 14 марта 2025Экономика

США попросили Данию о помощи с яйцами на фоне взлета цен

Reuters: США обратились к странам ЕС с просьбой о поставках яиц на фоне дефицита
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Unsplash

США обратились к Дании и другим странам ЕС с вопросом о возможности поставок яиц на американский рынок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на датскую ассоциацию производителей яиц.

Запрос от Минсельхоза США к европейским коллегам поступил на фоне резкого взлета цен на яйца. Оптовая стоимость этого продукта в Штатах сейчас бьет рекорды на фоне вспышки птичьего гриппа у кур. Президент США Дональд Трамп после инаугурации обещал снизить стоимость яиц в стране, однако по итогам февраля они взлетели еще на 59 процентов.

Американское министерство в письме, разосланном в европейские страны в конце февраля, интересуется их возможностью снабдить этим продуктом Штаты. В частности, их попросили оценить возможный объем таких поставок.

В датской ассоциации заявили, что изучат этот вопрос, при этом предупредив, что излишком яиц в ЕС не располагают. «Нехватка продукта наблюдается во всем мире, а от птичьего гриппа страдают многие страны», — подытожили там.

Ранее в Европе рассказали о причинах рекордного подорожания яиц. Помимо вспышки птичьего гриппа, на ситуацию повлияло снижение производства, связанное с борьбой против изменения климата. С начала года «дешевый источник белка» вырос в цене на 12 процентов, поднявшись до рекордных значений с 2012 года.

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