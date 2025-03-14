В Европе назвали причины рекордного подорожания яиц

Яйца в ЕС рекордно подорожали из-за птичьего гриппа и сокращения производства

Оптовые цены на яйца в ЕС выросли до максимального за последнее десятилетие уровня по причине вспышки птичьего гриппа и снижения производства, связанного с борьбой против изменения климата. Об этом пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что этот «дешевый источник белка» подорожал с начала года на 12 процентов, до рекордных по крайней мере с 2012 года значений. Восходящую динамику стоимости яиц связывают также с растущими расходами на корма и тем, что «потребители ищут более дешевые белковые альтернативы мясу», а, например, Нидерланды, которые называют крупнейшей страной-экспортером, в последние годы сократили свою животноводческую отрасль, чтобы уменьшить выбросы углерода.

На фоне этого спрос на яйца продолжает расти, в результате чего для оптовой продажи их остается все меньше, констатируют эксперты. По словам репортера провайдера профильного сектора рыночной аналитики Expana Динео Комане, цены на яйца как правило идут вверх к Пасхе, после чего обычно стабилизируются, но понимания того, сохранится ли эта тенденция в нынешних условиях, пока нет.

Ситуация с птичьим гриппом привела к тому, что в США яйца за месяц выросли в цене на 13,8 процента, а в целом за 2025 года их стоимость может подняться более чем на 41 процент, прогнозируют в Минсельхозе. Американские власти начали искать рынки, на которых готовы продать им яйца для восполнения дефицита. Во Франции уже указали на отсутствие необходимых объемов, а в Польше проинформировали, что возможность поставок есть, но назвали ее ограниченной.