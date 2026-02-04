В США из-за ИИ вырос спрос на авторов

Business Insider: Спрос на редакторов и писателей вырос из-за распространения ИИ

Спрос на специалистов в области коммуникаций, редакторов, писателей и прочих авторов текстов вырос в США, на фоне распространения некачественного контента, сгенерированного нейросетями. О таких последствиях распространения технологий искусственного интеллекта (ИИ) со ссылкой на публикацию в Business Insider пишет ТАСС.

Как выяснилось, с нарастанием объемов ИИ-контента на рынке усилилась необходимость в редакторах и специалистах, способных писать качественные и убедительные тексты, позволяющих выделиться среди конкурентов. Речь в том числе идет о крупных компаниях, таких как, например, Microsoft, которая готова платить директору по коммуникациям в сфере технологий до 775 тысяч долларов в год.

В массиве текстов в сети сейчас «настолько много мусора», что работодатели снова стали готовы серьезно оплачивать труд тех, кто пишет качественно, поделился один из собеседников издания. Другой, говоря о массовом применении ИИ, посетовал, что если все вокруг писатели, то никто уже не писатель.

Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл признал, что развитие технологий ИИ может снизить возможности для трудоустройства среди выпускников колледжей и других учебных заведений. В то же время, как писала «Лента.ру», бизнес, перестаравшийся с увольнениями из-за нейросетей, начал возвращать ушедших сотрудников в офисы по всему миру. Показатель уже достиг 5,3 процента, а жалеют о скоропалительном расставании с сотрудниками более половины работодателей.