В США увидели в ИИ причину проблем с трудоустройством выпускников колледжей

Пауэлл: Развитие ИИ может снизить возможности для трудоустройства в США

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) может снизить возможности для трудоустройства среди выпускников колледжей и других учебных заведений, отметив, что пока не видит в ситуации ключевую проблему для рынка труда. Его цитирует ТАСС.

«По всей видимости, существует некоторая связь между низким уровнем найма среди недавних выпускников колледжей и ИИ», — поделился Пауэлл. По его словам, крупный бизнес, увольняя людей, или отказываясь от найма, как правило, ссылается на замену сотрудников искусственным интеллектом.

Руководитель американского аналога Центробанка напомнил, что исторически каждая волна технологического прогресса приводила к исчезновению рабочих мест в одних сферах экономики и появлению их в других, после чего за счет повышения производительности труда росли зарплаты и доходы.

«И мы всегда спрашиваем: ну, а в этот раз будет по-другому? Знаете? Будет ли по-другому? И мы не знаем», — сказал глава ФРС журналистам на пресс-конференции, на которой он прокомментировал решение оставить учетную ставку на уровне 3,5-3,75 процента.

Как писала ранее «Лента.ру», бизнес, перестаравшийся с увольнениями из-за нейросетей, начал возвращать ушедших сотрудников в офисы по всему миру. Показатель уже достиг 5,3 процента, а жалеют о скоропалительном расставании с коллегами более половины работодателей.