07:59, 29 января 2026Экономика

Критикуемый Трампом глава ФРС не ответил на вопрос о долларе

ФРС сохранил ключевую ставку на уровне 3,5-3,75 %, указав на повышенную инфляцию
Дмитрий Воронин
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Находящийся под огнем критики со стороны президента США Дональда Трампа и его администрации глава ФРС Джером Пауэлл объяснил решение о сохранении учетной ставки на уровне 3,5-3,75 процента годовых. По его словам, регулятор может позволить себе дождаться поступления новых данных, прежде чем предпринимать следующие шаги по денежно-кредитной политике. Об этом пишет «Интерфакс». Также в пресс-релизе ФРС отмечается, что инфляция в США сохраняется на повышенных уровнях.

Решение по ставке соответствует консенсусу экономистов и инвесторов, не ожидающих продолжение снижения показателя до июня 2026 года.

Нещадно критикуемый Трампом Пауэлл, который покинет пост в мае, отказался отвечать на вопросы журналистов о своих планах на будущее, а также о нападках на него со стороны Белого дома. Говоря о колебаниях курса доллара, которые глава Соединенных Штатов сравнил накануне с йо-йо, Пауэлл заявил, что контроль за валютой и обменными курсами лежит на министерстве финансов, а ему самому «нечего сказать».

