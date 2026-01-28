Реклама

Экономика
13:31, 28 января 2026

Трамп сравнил доллар с йо-йо

Трамп: Я мог бы заставить доллар расти или падать подобно йо-йо
Вячеслав Агапов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы заставить доллар расти или падать подобно йо-йо. Сравнение американской валюты с популярной игрушкой он озвучил на предвыборном митинге в Айове, слова главы государства приводит Bloomberg.

Американский лидер прокомментировал резкое падение американской валюты и уверил, что с долларом «все прекрасно».

«Я мог бы заставить его расти или падать, как йо-йо», — подчеркнул он.

Также Трамп выразил надежду, что доллар просто нашел свой собственный уровень, и это справедливо.

Как отмечает Bloomberg, недавнее ослабление доллара связано с ожиданием дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), неопределенностью в отношении тарифов, нестабильностью политики действующего президента, включая угрозы независимости ФРС и рост бюджетного дефицита. Все это подорвало доверие инвесторов к стабильности экономики страны.

«Многие в кабинете Трампа хотят, чтобы доллар ослаб, чтобы сделать экспорт более конкурентоспособным. Они идут на просчитанный риск. Ослабление валюты может быть полезным, пока ситуация не выйдет из-под контроля», — отметил главный экономист Bank of Nassau Вин Тин.

Комментарии Трампа подлили масла в огонь и подтолкнули валюту к дальнейшему падению. После его выступления индекс доллара Bloomberg потерял еще 1,2 процента, а американская валюта ослабла по отношению ко всем основным валютам. Трейдеры уже сделали рекордные ставки на обвал доллара США. Премия за краткосрочные опционы, которые приносят прибыль за счет ослабления американской валюты, достигла самого высокого уровня с тех пор, как Bloomberg начал собирать эти данные в 2011 году. На фоне резкого ослабления валюты эксперты прогнозируют, что доллар может достичь самого низкого уровня за последние четыре года.

