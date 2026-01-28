Трамп рассказал о судьбе упавшего доллара

Трамп: С долларом все отлично, и он чувствует себя прекрасно

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с курсом доллара, который упал до четырехлетнего минимума. Главу Белого дома процитировало Reuters.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Трамп сказал, что, по его мнению, «все отлично» и американская валюта чувствует себя прекрасно. Впрочем, по его словам, он не стремится к тому, чтобы стоимость доллара продолжила падать. Президент хотел бы, чтобы она нашла «свой собственный уровень». Кроме того, он напомнил, что яростно ссорился с Китаем и Японией, так как эти страны всегда хотели девальвировать свои валюты.

В связи с этим издание напомнило, что недавнее ослабление доллара обусловлено такими факторами, как: ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), неопределенность в отношении тарифов, нестабильность политики, включая угрозы независимости ФРС и рост бюджетного дефицита. Все это подорвало доверие инвесторов к стабильности экономики США.

Ранее сообщалось, что трейдеры сделали рекордные ставки на обвал доллара. Инвесторы настроены очень пессимистично в отношении долгосрочных перспектив этой валюты.