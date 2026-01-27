Реклама

20:18, 27 января 2026

На обвал доллара сделали рекордные ставки

Вячеслав Агапов

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Трейдеры сделали рекордные ставки на обвал доллара США. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты сообщает агентство Bloomberg.

Премия за краткосрочные опционы, которые приносят прибыль за счет ослабления американской валюты, достигла самого высокого уровня с тех пор, как Bloomberg начал собирать эти данные в 2011 году. «Медвежьи» настроения не ограничиваются ближайшим будущим: инвесторы настроены наиболее пессимистично в отношении долгосрочных перспектив доллара.

На фоне самого резкого ослабления американской валюты с момента введения пошлин в США в апреле прошлого года эксперты прогнозируют, что доллар может достичь самого низкого уровня за последние четыре года.

«Непредсказуемая политика США однозначно негативно сказывается на долларе, — заявил Йеспер Фьярстедт, старший аналитик Danske Bank A/S.

Как заявил главный рыночный стратег Corpay Карл Шамотта, разворот Вашингтона в сторону протекционизма и сокращение обязательств в сфере безопасности подталкивают другие страны увеличивать расходы на оборону и повышать конкурентоспособность, что сокращает разницу в темпах роста и процентных ставках, которая ранее была на стороне доллара.

«Структурные факторы, сдерживающие рост доллара, — снижение доверия к торговой политике и политике безопасности США, политизация ФРС и снижение доверия к налогово-бюджетной политике США — могут перевесить более нейтральный циклический фон для доллара и привести к его снижению», — добавил руководитель отдела глобальной рыночной стратегии в Brown Brothers Harriman & C Элиас Хаддад.

Как отмечали аналитики, за время второго президентского срока Трампа доллар уже успел обесцениться почти на три процента. По словам главы Белого дома, США выгоден слабый курс доллара, поскольку благодаря ему страна сможет увеличить экспорт.

