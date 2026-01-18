Реклама

Экономика
13:10, 18 января 2026Экономика

Названа причина обесценивания доллара при Трампе

РИА Новости: Доллар при Трампе обесценился из-за динамики инфляции
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Tatan Syuflana / AP

Доллар при американском лидере Дональде Трампе обесценился почти на три процента в период его второго президентства. Об этом сообщило издание РИА Новости, изучив данные статслужбы США.

Покупательская способность доллара по итогам прошлого года потеряла 2,6 процента. Причиной издание назвало динамику инфляции. Так, с июня 2024 года она ускорилась до максимальных значений, а в конце минувшего года произошло ее замедление.

Первый год второго президентства Трампа завершится уже 20 января. Американский лидер за основу своей политики взял протекционизм и торговые войны. При этом государственный деятель утверждал, что США выгодно иметь слабый курс доллара, поскольку благодаря ему страна сможет увеличить экспорт на мировой рынок.

Ранее Дональд Трамп заявил, что власть в Иране необходимо сменить. Только в этом случае, убежден он, страна продолжит нормально функционировать.

