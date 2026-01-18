Названа причина обесценивания доллара при Трампе

РИА Новости: Доллар при Трампе обесценился из-за динамики инфляции

Доллар при американском лидере Дональде Трампе обесценился почти на три процента в период его второго президентства. Об этом сообщило издание РИА Новости, изучив данные статслужбы США.

Покупательская способность доллара по итогам прошлого года потеряла 2,6 процента. Причиной издание назвало динамику инфляции. Так, с июня 2024 года она ускорилась до максимальных значений, а в конце минувшего года произошло ее замедление.

Первый год второго президентства Трампа завершится уже 20 января. Американский лидер за основу своей политики взял протекционизм и торговые войны. При этом государственный деятель утверждал, что США выгодно иметь слабый курс доллара, поскольку благодаря ему страна сможет увеличить экспорт на мировой рынок.

