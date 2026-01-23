Реклама

Экономика
16:17, 23 января 2026Экономика

Предсказано отсутствие снижения ключевой ставки в США при действующем главе ФРС

Bloomberg: Новое снижение ставки ФРС США произойдет не раньше июня
Дмитрий Воронин

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Федеральная резервная система (ФРС) продолжит опускать ставки не раньше июня, считают опрошенные Bloomberg экономисты, хотя еще месяц назад они предсказывали, что первое в 2026 году снижение произойдет уже в марте.

Изменение позиции экспертов произошло «с учетом сохраняющегося инфляционного давления», говорится в публикации. Второе и последнее снижение ставки за год респонденты по-прежнему ожидают в сентябре.

По поводу того, что ключевую ставку не снизят до лета, солидарны с экономистами и инвесторы, ранее предполагавшие, что ее опустят в апреле. Таким образом, складывается консенсус по поводу отсутствия изменений по ставке при действующем главе ФРС Джероме Пауэлле, покидающем пост в мае.

Пауэлл начиная с позапрошлого года находится под огнем критики со стороны президента США Дональда Трампа, требующего от регулятора и его главы более активного снижения ставок ради ускорения экономического роста. «"Опоздавший" должен снизить ставку. Инфляции нет! Пусть люди покупают и рефинансируют свои дома», — говорил он, в частности, по поводу руководителя ФРС.

Также на недавнем мероприятии экономического клуба в Детройте Трамп назвал Пауэлла придурком, порадовавшись тому, что тот скоро покинет свой пост.

С сентября по декабрь 2025 года ФРС трижды подряд снизила учетную ставку, доведя ее до минимальных с ноября 2022-го 3,5-3,75 процента годовых.

