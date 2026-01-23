Предсказано отсутствие снижения ключевой ставки в США при действующем главе ФРС

Bloomberg: Новое снижение ставки ФРС США произойдет не раньше июня

Федеральная резервная система (ФРС) продолжит опускать ставки не раньше июня, считают опрошенные Bloomberg экономисты, хотя еще месяц назад они предсказывали, что первое в 2026 году снижение произойдет уже в марте.

Изменение позиции экспертов произошло «с учетом сохраняющегося инфляционного давления», говорится в публикации. Второе и последнее снижение ставки за год респонденты по-прежнему ожидают в сентябре.

По поводу того, что ключевую ставку не снизят до лета, солидарны с экономистами и инвесторы, ранее предполагавшие, что ее опустят в апреле. Таким образом, складывается консенсус по поводу отсутствия изменений по ставке при действующем главе ФРС Джероме Пауэлле, покидающем пост в мае.

Пауэлл начиная с позапрошлого года находится под огнем критики со стороны президента США Дональда Трампа, требующего от регулятора и его главы более активного снижения ставок ради ускорения экономического роста. «"Опоздавший" должен снизить ставку. Инфляции нет! Пусть люди покупают и рефинансируют свои дома», — говорил он, в частности, по поводу руководителя ФРС.

Также на недавнем мероприятии экономического клуба в Детройте Трамп назвал Пауэлла придурком, порадовавшись тому, что тот скоро покинет свой пост.

С сентября по декабрь 2025 года ФРС трижды подряд снизила учетную ставку, доведя ее до минимальных с ноября 2022-го 3,5-3,75 процента годовых.