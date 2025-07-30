Трамп обратился к «опоздавшему» с требованием снизить ключевую ставку

Трамп вновь потребовал снизить ключевую ставку и назвал главу ФРС опоздавшим

Президент США Дональд Трамп вновь призвал главу американской Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла снизить ключевую ставку, отметив хорошую статистику по экономике страны и назвав ответственного за монетарную политику чиновника опоздавшим. Об этом сообщает РИА Новости.

Рост ВВП на 3 процента в пересчете на год Трамп прокомментировал словами «гораздо лучше, чем ожидалось». «"Опоздавший" должен снизить ставку. Инфляции нет! Пусть люди покупают и рефинансируют свои дома», — написал глава государства в своей соцсети Truth Social.

Трамп в течение последних месяцев нещадно критикует главу ФРС за то, что тот не торопится снижать ставки. Только в конце июня он назвал Пауэлла «очень политизированным парнем» и «очень глупым», а также «очень тупым человеком», а теперь еще и «опоздавшим».

Срок полномочий Пауэлла истекает в мае 2026 года, и Трампу уже приходилось опровергать сообщения о его намерении уволить главу ФРС досрочно. На прошлой неделе президент решил посетить экскурсию для представителей Белого дома по строительной площадке в рамках ремонтных работ в исторических зданиях ФРС, организованную на фоне критики чрезмерных расходов на них.

На месте Трамп с Пауэллом вступили в пикировку из-за стоимости ремонта, которая, как считают некоторые журналисты, может стать поводом для возможного увольнения главы ФРС «по уважительной причине». Трамп указал на то, что расходы выросли до 3,1 миллиарда долларов и эта информация «только что появилась», в связи с чем Пауэлл отметил, что в них не должно входить одно из зданий, построенное ранее, а именно пять лет назад.