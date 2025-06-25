Трамп рассказал о кандидатах на замену «очень глупому» главе ФРС

Трамп назвал главу ФРС Пауэлла политизированным и очень глупым

Президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал глупым председателя выполняющей функции американского Центробанка Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и заявил, что рассматривает «трех или четырех» кандидатов на замену функционеру. Об этом сообщает Reuters.

«Я думаю, он ужасен», — сказал президент Соединенных Штатов о главе ФРС, также назвав его «очень политизированным парнем» и «очень глупым человеком»

Нападки Трампа на Пауэлла связаны с тем, что ФРС не торопится снижать ставки. Глава ФРС, в частности, указывает в связи с этим, что введенные президентом пошлины на импорт приведут к росту цен уже текущим летом.

Срок полномочий Пауэлла истекает в 2026 году. Трампу уже приходилось опровергать сообщения о его намерении уволить главу ФРС досрочно. При этом он подчеркивает, что благодаря своему опыту и успехам в бизнесе обладает «лучшим чутьем», чем у тех, кто принимает решения по ставкам в США.