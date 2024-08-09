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09:17, 9 августа 2024Экономика

Трамп рассказал о позволяющем разбираться в процентных ставках лучше ФРС чутье

Bloomberg: Трамп высказался за право президентов США влиять на ДКП страны

Фото: Umit Bektas / Reuters

Кандидат в президенты США и бывший глава государства Дональд Трамп высказался за право американских президентов влиять на денежно-кредитную (ДКП) политику страны, пишет Bloomberg, напоминая, что такая возможность политиков «противоречит давней сложившейся практике».

В материале приводятся слова Трампа о том, что он заработал много денег и добился большого успеха, благодаря чему обладает «лучшим чутьем», чем у тех, кто принимает решения в исполняющей в США функции Центрального банка Федеральной резервной системе (ФРС). Также указывается, что кандидат от республиканцев раскритиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за нерешительность в вопросе снижения ставок.

Пауэлл и его коллеги с июля 2023 года удерживают базовую ставку на более чем 20-летнем максимуме в 5,25-5,5 процента, пытаясь подавить инфляцию. Некоторые экономисты при этом критикуют монетарные власти за излишнюю осторожность, проявляемую в вопросе снижения ставок. Критика усилилась после того, как негативная информация по рынку труда за июль спровоцировала рост опасений рецессии в США и последовавший обвал мировых фондовых рынков.

Глава ФРС успел заявить до этого, что регулятор может приступить к снижению ставок уже в сентябре. В свою очередь, один из крупнейших банков в мире JPMorgan Chase в прогнозе на этой неделе снизил с 50 до 30 процентов вероятность сохранения процентных ставок ФРС «высокими в течение длительного времени».

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      Дмитрий Воронин
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